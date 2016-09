Boete en voorwaardelijk cel voor Brandsteder

AMSTERDAM - Rick Brandsteder is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een week vanwege een mishandeling. Ook moet de presentator een boete van 750 euro betalen en 250 euro schadevergoeding. Dat heeft de politierechter in Amsterdam dinsdag bepaald.

Door ANP - 27-9-2016, 10:55 (Update 27-9-2016, 10:55)

Rick stompte eind januari iemand meerdere malen in het gezicht nadat hij zou zijn geprovoceerd door het slachtoffer. Dat gebeurde nadat de presentator, zoon van televisiecoryfee Ron, naar eigen zeggen per ongeluk had voorgedrongen bij het toilet.

Het is niet de eerste keer dat Rick in opspraak komt vanwege vechtpartijen. Al drie keer eerder kwam hij in contact met justitie. In 2007 vocht hij in een snackbar, in 2008 raakte hij slaags met een aantal mensen op een afterparty van de Toppers en in 2011 werd hij gearresteerd vanwege mishandeling tijdens de jaarwisseling. Dat leverde hem taakstraffen op.

Brandsteder is onder meer bekend van programma’s als de Sponsor Bingo Loterij, De Nationale Sekstest en Temptation Island.