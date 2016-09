´Verbaan commercieel succesvolste actrice'

AMSTERDAM - Georgina Verbaan is de actrice die met haar bijdrage aan de Nederlandse film de afgelopen vijf jaar de meeste omzet heeft gegenereerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van Pathé Thuis, de internetstreamingdienst van bioscoopexploitant Pathé.

Door ANP - 27-9-2016, 9:30 (Update 27-9-2016, 9:30)

Een op de vijf films die in Nederland thuis wordt gekeken, is een product van vaderlandse bodem. Georgina Verbaan is de actrice die in de top 50 van best bekeken Nederlandse films het meeste voorkomt. Zij scoorde in de huiskamer met titels als Hartenstraat, Alles is familie, De marathon en Brasserie Valentijn. Bij de acteurs doen Barry Atsma en Fedja van Huet het het beste.

Net als in de bioscopen trekken romantische komedies van eigen bodem de meeste kijkers. De top 5 bestaat uit genrefilms: Mannenharten, Soof, Gooische vrouwen 2, Verliefd op Ibiza en Hartenstraat zijn de best bekeken titels van de afgelopen vijf jaar. De eerste niet-komedie die in de lijst staat, is het historische epos Michiel de Ruyter (plek 7). De meest bekeken regisseurs in de huiskamer zijn Johan Nijenhuis (Verliefd op Ibiza en Toscaanse bruiloft), Antoinette Beumer (Soof) en Mark de Cloe (Mannenharten).

Opvallend is wel dat succes in de bioscoop niet direct succes als 'thuisfilm' garandeert. De natuurdocumentaire De Nieuw Wildernis deed het in de bioscopen bijvoorbeeld heel goed, maar scoorde minder als ´streaming´ titel. Hartenstraat en de thriller De ontsnapping deden het daarentegen beter in de huiskamer.