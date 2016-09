Hilary en trainer hand in hand over straat

NEW YORK - Het begint er steeds meer op te lijken dat Hilary Duff is gevallen voor haar persoonlijke trainer Jason Walsh. Afgelopen weekeinde werden de twee hand in hand gespot in New York. Verschillende Amerikaanse entertainmentsites publiceerden kiekjes van de twee.

Door ANP - 26-9-2016, 22:23 (Update 26-9-2016, 22:23)

Geruchten dat Hilary en Jason een stelletje zijn, doen al een paar maanden de ronde. Tot afgelopen weekeinde werden ze echter niet zoenend of hand in hand gespot. Paparazzi legden de twee zaterdag wel vast terwijl die aan het shoppen waren in New York.

Hilary scheidde begin dit jaar van Mike Comrie, met wie ze al ruim twee jaar niet meer samen is. Met de voormalig ijshockeyer kreeg de 28-jarige Hilary een zoontje. Luca is inmiddels vier jaar oud.