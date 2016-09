Judi en Dustin in race International Emmy

ANP Judi en Dustin in race International Emmy

NEW YORK - Judi Dench en Dustin Hoffman maken kans op een International Emmy Award. Beiden zijn genomineerd voor hun hoofdrol in de tv-film Roald Dahl’s Esio Trot. De International Academy of Television Arts & Sciences maakte de veertig genomineerden in tien categorieën maandag bekend.

Door ANP - 26-9-2016, 21:21 (Update 26-9-2016, 21:21)

Judi neemt het in de strijd om de International Emmy voor beste actrice op tegen de Filipijnse Jodi Sta. Maria, de Braziliaanse Grazi Massafera en de Duitse Christiane Paul. Dustin gaat de concurrentie aan met de Braziliaan Alexandre Nero, de Duitser Florian Stetter en de Singaporees James Wen.

De International Emmy Awards worden op 21 november uitgereikt in New York. Voor de internationale televisieprijzen zijn dit jaar geen Nederlanders genomineerd. In het verleden werden onder anderen Pierre Bokma en Bianca Krijgsman onderscheiden.