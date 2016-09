John de Mol: Utopia is oneindig programma

ANP John de Mol: Utopia is oneindig programma

HILVERSUM - Utopia zou één jaar duren, maar het realityprogramma is in december al drie jaar op de buis. Volgens bedenker John de Mol kan Utopia nog jaren vooruit. “Theoretisch is het oneindig”, zei de mediamagnaat in RTL Boulevard.

Door ANP - 26-9-2016, 19:46 (Update 26-9-2016, 19:46)

“Ik weet niet wanneer het gaat stoppen”, zei De Mol over Utopia, dat maandag viert dat het duizend dagen bestaat. Daarmee is Utopia het langstlopende realityprogramma op de Nederlandse televisie. “De wens van SBS is dat we in ieder geval tot juni, juli doorgaan.”

Dat Utopia een succes is, is geen verrassing voor De Mol. “Ik had wel verwacht dat het een succes zou kunnen worden”, zegt hij over de show waarin gezocht wordt naar de ideale samenleving. “Het beste bewijs daarvoor is dat ik er aan de voorkant financieel behoorlijk groot ingestapt ben. Je neemt dat risico alleen als je vertrouwen hebt dat het kan lukken.”