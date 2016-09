Johnny, Chantal weer in race Televizier-Ster

AMSTERDAM - Johnny de Mol en Chantal Janzen zijn nog in de race om hun Zilveren Televizier-Sterren te prolongeren. Televizier maakte maandag de drie finalisten voor de Televizier-Sterren bekend.

Door ANP - 26-9-2016, 18:51 (Update 26-9-2016, 18:51)

Johnny gaat de strijd om de Zilveren Televizier-Ster Presentator aan met Art Rooijakkers en Humberto Tan. Humberto was ook vorig jaar in de race, in 2014 won hij het beeldje. Art is dit jaar een van de presentatoren van het Gouden Televizier-Ring Gala, dat op donderdag 13 oktober plaatsvindt.

Chantal moet het bij de dames opnemen tegen Floortje Dessing en Geraldine Kemper. Datzelfde trio vocht ook vorig jaar om de Zilveren Televizier-Ster Presentatrice. Als Chantal in oktober weer wint, mag ze zich voor het derde jaar op rij de beste presentatrice noemen.

Acteurs

Nieuw dit jaar zijn de Zilveren-Sterren voor beste acteur en beste actrice. Bij de heren gaat de strijd tussen Achmed Akkabi, voor zijn rol in de serie Bluf, ‘Dokter Tinus’ Thom Hoffman, en Victor Reinier, die in de race is voor zijn rol in Flikken Maastricht.

Ook Angela Schijf is genomineerd voor haar rol in de politieserie. Ze neemt het op tegen Monic Hendrickx, die in de race is vanwege Penoza IV, en Isa Hoes, die is genomineerd voor haar rol in Celblok H.