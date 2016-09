Film Paul Verhoeven ingezonden voor Oscars

PARIJS - Elle, de nieuwe film van Paul Verhoeven, dingt mee naar een nominatie voor de Oscars. De film, met Isabelle Huppert in de hoofdrol, is de officiële Franse inzending voor de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen.

Door ANP - 26-9-2016, 18:07 (Update 26-9-2016, 18:07)

Als Elle een nominatie in de categorie beste niet-Engelstalige film in de wacht sleept, is dat de tweede keer voor regisseur Verhoeven. In 1973 werd hij genomineerd met Turks Fruit.

Verhoevens eerste Franstalige film vertelt over een vrouw (Huppert) die wordt verkracht en zelf op zoek gaat naar de dader. Andere rollen in de film zijn weggelegd voor Laurent Lafitte, Virginie Efira, Anne Cosigny en Christian Berkel.

De film Tonio van regisseur Paula van der Oest is de Nederlandse inzending voor de Oscars. In januari horen de Nederlandse regisseurs of ze bij de vijf nominaties voor de Academy Awards horen. De Oscars worden op 26 februari uitgereikt.