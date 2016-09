Youp van ’t Hek vreesde voor carrière

AMSTERDAM - Youp van ’t Hek vreesde dat hij vanwege zijn hartproblemen niet meer op kon treden. Dat vertelt de cabaretier donderdagavond aan Cornald Maas in het AVROTROS-programma Volle Zalen.

Door ANP - 22-9-2016, 6:23 (Update 22-9-2016, 6:23)

“Op een gegeven moment was ik wel zo ver dat ik dacht: ik zal er toch mee moeten stoppen, want dit is niet meer te doen”, vertelt Youp. Hij onderging eind vorig jaar een zware hartoperatie. “Een arts zei: het was geen vijf voor twaalf, maar vier minuten later. Ik ben echt voor de poorten van de hel weggesleept. Maar ik ben er weer en we gaan er weer tegenaan.”

Youp vertelt ook dat hij het spelen vooral wil ‘volhouden’. “Ik wil de zalen vol houden en ik wil het zelf volhouden. Ik wil de lol houden, de lol met het publiek en met de club waarmee ik altijd onderweg ben.”

De 62-jarige cabaretier kan er volgens zijn cardioloog voorlopig weer voor gaan. “Hij zei laatst tegen mij: je krijgt er dertig jaar bij. Dus dan ben ik 92. Maar hij zei ook heel netjes: garantie tot de deur.”