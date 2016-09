Cast The West Wing op pad voor Clinton

ANP Cast The West Wing op pad voor Clinton

CLEVELAND - Acteurs uit de politieke serie The West Wing voeren aankomend weekend campagne voor Hillary Clinton.

Door ANP - 22-9-2016, 5:40 (Update 22-9-2016, 5:40)

Allison Janney, Joshua Malina, Bradley Whitford, Richard Schiff, Dulé Hill en Mary McCormack roepen zaterdag en zondag in de staat Ohio mensen op zich te registeren om te stemmen, en leggen bij bijeenkomsten in verschillende steden uit waarom zij voor de Democratische kandidaat kiezen.

The West Wing werd van 1999 tot 2006 uitgezonden. De serie wordt wel gezien als de voorloper van de populaire politieke shows van dit moment, zoals Scandal en House Of Cards. The West Wing draaide om het wel en wee in het Witte Huis van president Joshua Bartlett. Zijn vertolker Martin Sheen dook woensdag op in een anti-Trump video van regisseur Joss Whedon, waarin onder meer Julianne Moore, Scarlett Johansson en Robert Downey Jr. Amerikanen proberen te overtuigen te gaan stemmen in november.

Eerder dit jaar sprak The West Wing-bedenker Aaron Sorkin zich al uit tegen Donald Trump. Hij gaf toen aan dat Joshua Bartlett absoluut achter Hillary Clinton zou staan.