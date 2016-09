Disney haalt verkleedpak uit winkel na ophef

BURBANK - Disney heeft een Halloweenoutfit uit zijn webshop gehaald na beschuldigingen van racisme. Het gaat om een kostuum waarin kids langs de deuren konden verkleed als Maui, het personage uit de film Moana dat wordt ingesproken door Dwayne Johnson.

Door ANP - 22-9-2016, 4:55 (Update 22-9-2016, 4:55)

Het pak bestond onder andere uit een shirt met lange mouwen en legging, waarmee de getatoeëerde bruine huid van Maui gecreëerd werd. Op de outfit werd boos gereageerd door mensen die van mening zijn dat een huidskleur geen verkleedaccessoire is.

In een statement liet Disney woensdag weten dat het betreurt mensen te hebben beledigd. "Het team achter Moana heeft er veel zorg ingestoken de Polynesische cultuur waarop de film geïnspireerd is te respecteren. We bieden onze excuses aan en halen het kostuum van de websites en uit de winkels."

Animatiefilm Moana, die in Europa Vaiana zal heten, gaat over een jonge prinses in de Stille Zuidzee, die onderweg naar een geheim eiland de legendarische halfgod Maui ontmoet. De film draait vanaf begin december in de Nederlandse bioscopen.