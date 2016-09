Jennifer Aniston ontkent huwelijksproblemen

LONDEN - De geruchten dat het huwelijk van Jennifer Aniston en Justin Theroux in zwaar weer is geraakt, wordt door een woordvoerder van de actrice naar het rijk der fabelen verwezen.

Door ANP - 22-9-2016, 3:54 (Update 22-9-2016, 3:54)

InTouch Weekly meldde deze week op de voorpagina groot dat het acteurskoppel uit elkaar gaat, omdat Jennifer Justin heeft betrapt met zijn ex. Dat verhaal kreeg extra aandacht omdat hetzelfde blad in de editie ervoor de scheiding van Angelina Jolie en Brad Pitt juist voorspelde. Tegenover de Daily Mail verklaart het team van de Friends-ster echter dat het verhaal compleet verzonnen is.

Jennifer werd deze week vaak genoemd in de berichten over de breuk tussen Brad en Angelina. Brad zette in 2004 een punt achter zijn huwelijk met Jennifer, nadat hij op de set van Mr. and Mrs. Smith was gevallen voor zijn tegenspeelster. Bronnen van sommige Amerikaanse media wisten te vertellen dat de actrice de scheiding "karma" had genoemd. Andere bladen en sites schreven juist dat Jennifer nog altijd geeft om Brad en met hem meeleeft in deze moeilijke tijden.