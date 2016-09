Universiteit van Nederland naar televisie

HILVERSUM - De NTR gaat vanaf volgende maand colleges uitzenden op NPO 3. De publieke omroep kondigde woensdag aan samen te werken met de Universiteit van Nederland van Alexander Klöpping. De eerste tv-colleges gaan over hacken, robots, de werkwijze van inlichtingendiensten en de aanstaande revolutie van de quantumcomputer.

21-9-2016

Klöpping presenteert de televisieafleveringen, die tien minuten langer duren dan de onlinecolleges. De eerste tv-colleges staan in het teken van het thema privacy, waar NPO 3 vanaf 17 oktober twee weken lang aandacht aan besteedt. Klöpping: "Wat weten Facebook en Google over mij? Hoe erg is het dat niemand de algemene voorwaarden van een nieuwe app leest? Het zijn vragen die iedereen zichzelf weleens stelt."

De Universiteit van Nederland is nu drie jaar actief en biedt 450 colleges aan die samen al miljoenen keren zijn bekeken. "We zijn er trots op dat de Universiteit van Nederland speciaal voor de NTR en NPO 3 vijf colleges heeft gemaakt waarmee we het thema privacy uitdiepen en de verschillende kanten van privacy laten zien,” zegt NPO 3-netmanager Suzanne Kunzeler.

De sprekers van de tv-reeks zijn Vanessa Evers van Universiteit Twente (sociale robotica), Bart Schermer van de Universiteit Leiden (recht en privacy), Leo Kouwenhoven van de TU Delft (quantumcomputer), Herbert Bos van de Vrije Universiteit Amsterdam (hacken) en Willemijn Aerdts van de Universiteit Leiden (inlichtingen- en veiligheidsdiensten).