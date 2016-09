‘Jennifer zag scheiding Brangelina aankomen’

LOS ANGELES - Voor Jennifer Aniston is het geen verrassing dat het huwelijk van haar ex Brad Pitt is gestrand. Jennifer zou altijd hebben geweten dat de relatie van Brad met Angelina Jolie geen stand zou houden, vertellen ingewijden tegen Us Weekly en Page Six.

Door ANP - 21-9-2016, 10:32 (Update 21-9-2016, 10:32)

“Ja, dat is karma!”, zou Jennifer tegen een vriendin hebben gezegd toen ze hoorde dat Angelina wil scheiden van Brad. “Ze heeft nooit het idee gehad dat Angelina de ware is voor Brad”, zegt de ingewijde over Jennifer. “Ze vond Angelina te complex voor Brad, die eigenlijk een vrij simpele vent is.”

Brad viel in 2005 voor Angelina, tijdens de opnamen van Mr. & Mrs. Smith. De acteur was destijds nog getrouwd met Jennifer, die hij in 2000 eeuwige trouw beloofde. “Iedereen in Jennifers inner circle ziet Angelina als een gestoorde meestermanipulator”, zegt een bron tegen Page Six. “Iedereen dacht dat Angelina Brad zou verlaten voor een ander.”

Gelukkig

Daarvan lijkt vooralsnog geen sprake. Angelina, die dinsdag een scheiding aanvroeg, noemt ‘onoverbrugbare verschillen’ als reden van de breuk. Zij en Brad zouden veel ruzie hebben en niet meer op één lijn zitten over de opvoeding van hun zes kinderen.

Hoewel de breuk voor Jennifer geen verrassing is, is ze zich volgens de ingewijden niet aan het verkneukelen. “Ze geeft nog steeds veel om Brad en wenst hem het allerbeste. Jennifer heeft haar scheiding achter zich gelaten en is erg gelukkig met haar echtgenoot Justin Theroux.”