Nick, Simon en Laura zingen Hartenstrijd

ANP Nick, Simon en Laura zingen Hartenstrijd

AMSTERDAM - Nick & Simon zijn te horen in de Nederlandse romantische komedie Hartenstrijd. Met Laura Beekman, bekend van Giels TalentenJacht, zingt het Volendamse duo de titelsong Hartenstrijd. Dat maakte Independent Films woensdag bekend.

Door ANP - 21-9-2016, 8:13 (Update 21-9-2016, 8:13)

Laura schreef het nummer speciaal voor de film. Toen Nick en Simon het hoorden, waren ze direct enthousiast. “Simon en ik werken al jaren graag met jong talent”, zegt Nick. “Dat we daarmee nu de titelsong van een grote Nederlandse film hebben gescoord, is echt kicken en de aftrap van een druk ‘jubileum-najaar’.”

“Ik kon mijn geluk niet op toen ik hoorde dat Nick en Simon mee wilden doen”, weet Laura nog. “Als klein meisje luisterde ik al naar hun cd’s!” De titelsong Hartenstrijd verschijnt op 10 oktober, het liedje is al te horen in de trailer van de gelijknamige film. Die draait vanaf 27 oktober in de bioscopen.

De film gaat over motoragente Tina, een rol van Jennifer Hoffman, die na de zoveelste teleurstelling in de liefde besluit alleen nog te daten voor de seks. De charmante kroegbaas Sven, gespeeld door Tibor Lukács, sluit een weddenschap met een vriend om te bewijzen dat hij kan daten met een vrouw zonder met haar naar bed te gaan. Tina en Sven lopen elkaar tegen het lijf en raken verstrikt in een verwarrende zoektocht naar oprechte liefde.