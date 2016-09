Susan Sarandon valt media aan om Brangelina

LOS ANGELES - Susan Sarandon vindt dat de Amerikaanse media teveel aandacht besteden aan de scheiding tussen Brad Pitt en Angelina Jolie. De 69-jarige actrice liet zich dinsdag op Twitter kritisch uit over de berichtgeving.

Door ANP - 21-9-2016, 5:35 (Update 21-9-2016, 5:35)

Sarandon twitterde een screenshot van de website van nieuwszender CNN waar de berichtgeving over de break-up tussen Pitt en Jolie prominent op was te zien. "@CNN Prioriteiten #TerrenceCrutcher.", schreef ze.

Terrence Crutcher is een zwarte, ongewapende Amerikaan die afgelopen week werd doodgeschoten door de politie in Tulsa. De dood van Crutcher zorgt opnieuw voor raciale spanningen in de VS.

Susan Sarandon kreeg bijval van Chicago P.D.-actrice Sophia Bush die de tweet van Sarandon retweette met de tekst "En DIT", gevolgd door een applausemoji. Het nieuws over de scheiding van acteurs Pitt en Jolie beheerste dinsdag het nieuws in de VS.