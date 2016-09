Ellen DeGeneres doet auditie voor Spice Girls

LOS ANGELES - Talkshowhost Ellen DeGeneres wil best invallen als nieuwe Spice Girl nu Victoria Beckham en Mel C laten afweten voor de geplande reünie van de meidengroep.

Door ANP - 21-9-2016, 4:19 (Update 21-9-2016, 4:19)

DeGeneres maakte samen met Kristen Bell een video voor YouTube waarin de twee dansend en zingend een 'auditie' doen. "Er zijn audities voor een plek in de meidengroep en Kristen en ik zijn duidelijk de beste keuze", aldus Ellen, die zichzelf Basil (basilicum, red.) Spice noemt.

De Spice Girls zouden een reünie plannen ter ere van hun debuutsingle Wannabe, die 20 jaar geleden uitkwam. Het nummer bezorgde de meiden hun eerste nummer 1 hit en wereldfaam.

'Posh Spice' Victoria Beckham en 'Sporty Spice' Mel C bedankten op voorhand voor een terugkeer van de populaire meidengroep uit de jaren 90. "Ik ben trots op wat we hebben gedaan als Spice Girls en ik ben een Spice Girl tot ik doodga, maar soms moet je 'nee' zeggen", aldus Mel C.