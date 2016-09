'Brad Pitt wil wel co-ouderschap'

ANP 'Brad Pitt wil wel co-ouderschap'

LOS ANGELES - Brad Pitt neemt volgens bronnen van TMZ geen genoegen met een bezoekregeling voor zijn kinderen. Hij wil co-ouderschap om zijn actieve vaderrol te kunnen blijven vervullen. Het is nog afwachten of hij dit verzoek ook juridisch aan de rechter bevestigt.

Door ANP - 20-9-2016, 23:03 (Update 20-9-2016, 23:03)

Verhalen over zijn woede-uitbarstingen als gevolg van zijn gebruik van alcohol en drugs zijn onzin, zeggen de bronnen rond Brad Pitt. ''Het zijn kwaadwillige leugens. Hij is een liefhebbende en en toegewijde vader die zijn kinderen nooit in gevaar zal brengen", aldus de bronnen.

Pitt (52) en Angelina Jolie (41) waren sinds 2004 samen en trouwden in 2014 in Frankrijk. Ze hebben zes kinderen. Jolie heeft maandag de scheiding aangevraagd. "Ik ben heel erg bedroefd hierdoor. Maar het welzijn van onze kinderen is nu het belangrijkste'', reageerde Brad.