Kate Beckinsale in cast The Only Living Boy

ANP Kate Beckinsale in cast The Only Living Boy

LOS ANGELES - De Britse actrice Kate Beckinsale is toegevoegd aan de cast van de speelfilm The Only Living Boy in New York, die Marc Webb regisseert voor Amazon Studios.

Door ANP - 20-9-2016, 22:32 (Update 20-9-2016, 22:32)

Eerder werd bekend dat Callum Turner, Kiersey Clemons and Jeff Bridges een rol in de productie spelen. Callum Turner speelt de hoofdrol, iemand die pas na zijn afstuderen een relatie begint met de minnares van zijn vader nadat hij hun affaire ontdekt. Kate Beckinsale neemt volgens The Hollywood Reporter de rol van maîtresse op zich.

In oktober beginnen de opnames. In 2017 wordt de speelfilm uitgebracht.