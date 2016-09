Brad Pitt reageert bedroefd op scheiding

ANP Brad Pitt reageert bedroefd op scheiding

LOS ANGELES - Brad Pitt (52) heeft een reactie gegeven op de scheiding van zijn echtgenote Angelina Jolie. In zijn verklaring zegt hij dat de focus moet liggen op het welzijn van hun zes kinderen.

Door ANP - 20-9-2016, 19:45 (Update 20-9-2016, 19:45)

''Ik ben heel erg bedroefd hierdoor. Maar het welzijn van onze kinderen is nu het belangrijkste. Ik verzoek de pers vriendelijk om hen de ruimte te geven waar ze recht op hebben in deze moeilijke tijd'', zegt Brad Pitt in een verklaring aan People.

Angelina Jolie en Brad Pitt hebben zes kinderen: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne en Knox. Angelina Jolie vroeg maandag de scheiding aan na een huwelijk van twee jaar. Angelina wil dat de kinderen bij haar blijven wonen. ''Brad en Angelina geven beiden veel om de kinderen. Aan beide kanten is verdriet'', zegt een bron van People.

Angelina Jolie reageerde via haar advocaat. "Dit besluit is genomen voor de bestwil van het gezin'', aldus de verklaring van haar advocaat. "Ze zal verder geen commentaar geven en vraagt om het gezin op dit moment zijn privacy te gunnen.''