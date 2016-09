Bassist Cliff Williams neemt afscheid AC/DC

PHILADELPHIA - De Britse bassist Cliff Williams neemt dinsdag afscheid van de Australische hardrockband AC/DC. De band sluit de wereldtournee af in Philadelphia. Voor Cliff Williams is dit het moment om de band te verlaten.

Door ANP - 20-9-2016, 19:22 (Update 20-9-2016, 19:22)

Cliff Williams geeft op de Facebookpagina van de band aan te stoppen met AC/DC. Hij bedankt iedereen voor de support die AC/DC kreeg tijdens de tournee. ''Het publiek en de fans waren geweldig. Dat hebben we erg gewaardeerd'', zegt de bassist.

Na het vertrek van Malcolm Young, Phil Rudd en Brian Johnson blijft alleen Angus Young als origineel lid over. Het vertrek van de anderen heeft echter niets te maken met het besluit van Cliff om ermee te stoppen, benadrukt de bassist. ''Ik ben klaar met toeren, echt waar. En ik weet wat ik ga doen, want dat ken ik wel van tussenliggende jaren tussen de tournees. Het is nu tijd voor mezelf, tijd voor mijn familie en tijd om te chillen'', zegt Cliff.