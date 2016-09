Jared Leto speelt Andy Warhol in biopic

LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur Jared Leto speelt de rol van Andy Warhol in een biografische film over de wereldberoemde kunstenaar. Dit meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 20-9-2016, 18:42 (Update 20-9-2016, 18:42)

De film van de titel luidt Warhol. Jared Leto is niet alleen als acteur betrokken bij de productie, maar ook als producent. Bij het produceren van de film werkt hij samen met Michael De Luca, bekend van Oscar-winnaar The Social Network.

Het script van de film Warhol wordt geschreven door Terence Winter, bekend van The Wolf of Wall Street en de tv-serie Boardwalk Empire. Het script is gebaseerd op het boek Warhol: The Biography uit 1989.

Jared Leto is momenteel op het witte doek te zien in de succesvolle film Suicide Squad waarin hij de rol van The Joker speelt. Leto is behalve acteur ook de zanger en gitarist van de rockband Thirty Seconds to Mars. Twee jaar geleden won hij een Golden Globe en een Oscar voor zijn bijrol in Dallas Buyers Club.