ANP Angelina Jolie en Brad Pitt gaan scheiden

LOS ANGELES - Angelina Jolie en Brad Pitt gaan scheiden. Volgens TMZ heeft Angelina maandag de scheiding aangevraagd. Als reden voor de scheiding geeft Jolie 'onoverbrugbare verschillen' op. Dit blijkt uit de scheidingsaanvraag die ze bij de rechtbank heeft ingediend.

Door ANP - 20-9-2016, 16:55 (Update 20-9-2016, 17:42)

Het koppel heeft zes kinderen. Pitt (52) en Jolie (41) waren sinds 2004 samen en trouwden in 2014. Ze zijn sinds 2004 samen. Jolie wil volgens TMZ dat de kinderen bij haar blijven wonen. Ze wil geen co-ouderschap. Brad Pitt krijgt wat Jolie betreft een bezoekregeling.

TMZ heeft van bronnen gehoord dat Angelina het totaal niet eens is met de wijze waarop Brad de kinderen opvoedt.

De advocaat van de actrice heeft aan persbureau Reuters bevestigd dat ze uit elkaar gaan. "Dit besluit is genomen voor het bestwil van het gezin'', aldus de verklaring van de advocaat. "Ze zal verder geen commentaar geven en vraagt om het gezin op dit moment zijn privacy te gunnen.''

Ambassadrice

Ze zijn natuurlijk vooral bekend van de vele films waarin ze speelden, maar Jolie profileerde zich de afgelopen jaren ook in haar rol als ambassadrice voor de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. In die hoedanigheid bezocht ze talloze landen, waaronder de door oorlog verscheurde regio Darfur, in Sudan.

Jolie oogstte ook veel bewondering toen ze wereldkundig maakte dat ze beide borsten had laten afzetten, omdat ze vanwege een genafwijking in haar familie een zeer grote kans had borstkanker te ontwikkelen. Haar arts schatte de kans op borstkanker op 87 procent en die op eierstokkanker op 50 procent, vertelde ze in 2013 in The New York Times.

"Ik kies ervoor mijn verhaal niet voor mezelf te houden omdat er zoveel vrouwen zijn die niet eens weten dat ze mogelijk in de schaduw van kanker leven'', schreef Jolie. "Ik hoop dat zij ook in staat zullen zijn zich genetisch te laten testen en dat als ze ook een verhoogd risico lopen, ze weten dat er serieuze opties zijn.''

Ook Pitt was naast zijn werk als acteur maatschappelijk betrokken. Hij zette zich onder meer in voor de One Campaign, een organisatie die strijdt tegen armoede in de wereld. Ook is hij politiek actief. Hij maakte zich jarenlang sterk voor het homohuwelijk voordat dat vorig jaar door het Hooggerechtshof werd gelegaliseerd. Ook zette hij zich in voor de herverkiezing van president Barack Obama in 2012.