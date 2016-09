Jeroen van Koningsbrugge wil tweede seizoen

HILVERSUM - Jeroen van Koningsbrugge gaat uit van een tweede seizoen van zijn RTL-programma Jeroen in California - Songs Of Life en is zelfs al nieuwe gasten aan het regelen. Dat zegt de acteur en presentator in de 100% NL ochtendshow van Lex Gaarthuis.

Door ANP - 20-9-2016, 8:09 (Update 20-9-2016, 8:09)

"Ja, ik roep gewoon overal dat er een tweede seizoen komt en dan zie ik wel of dat ook echt gaat gebeuren. Ik ga er gewoon vanuit", aldus Jeroen over zijn tv-show, waarin bekende muziekvrienden hem opzoeken in Los Angeles. Hard zoeken naar nieuwe kandidaten hoeft hij niet, aangezien gasten zichzelf gewoon bij hem aanmelden. Zelf heeft hij Guus Meeuwis al op het oog: "Die heeft laten weten er zeker voor open te staan. Dat zal dus wel de eerste zijn als er nog een seizoen komt. Maar ik moet mensen nu wel vragen omdat ze allemaal volle agenda’s hebben natuurlijk."

Hij zegt zich geen zorgen te maken over de matige kijkcijfers van het programma: "Dat doe ik sowieso nooit echt zo erg, maar in dit geval zijn de cijfers nog best oké. We hebben te maken gehad met heet weer en voetbal bij de eerste twee afleveringen. Het is niet geweldig maar zo slecht is het ook allemaal weer niet. Maar het gaat er natuurlijk om hoe RTL daar over denkt.’