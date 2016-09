Bridget Jones’s Baby grote hit in bioscopen

AMSTERDAM - Bridget Jones’s Baby, het derde deel in de filmreeks over de onzekere Britse tv-producente, is een hit in de Nederlandse bioscopen.

Door ANP - 19-9-2016, 16:44 (Update 19-9-2016, 16:44)

Het derde deel bracht in de eerste vier dagen ruim 1 miljoen euro op en is daarmee beter geopend dan de twee vorige delen. In totaal hebben nu al meer dan 200.000 mensen de film gezien, maakte distributeur Universal Pictures International maandag bekend.

Eerder brak de film in het Verenigd Koninkrijk al alle records. In het derde deel keert de 47-jarige terug als Bridget Jones, bij wie inmiddels de biologische klok begint te tikken. Als zij plotseling zwanger raakt, heeft ze geen idee van wie: van haar oude vlam Darcy (Colin Firth) of van de onweerstaanbare Amerikaan die ze op een popfestival heeft ontmoet (Patrick Dempsey)?

Bridget Jones’s Baby draait momenteel in 163 zalen in 135 bioscopen.