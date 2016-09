Thijs Römer trots op verfilming boek

AMSTERDAM - Thijs Römer is maar wat trots op het eindresultaat van de nieuwe dramaserie Weemoedt. Volgens de acteur is het nog beter geworden dan dat hij in zijn hoofd had.

Door ANP - 19-9-2016, 7:24 (Update 19-9-2016, 7:24)

De serie is niet alleen de verfilming van zijn gelijknamige boek uit 2015; Thijs speelt zelf de hoofdrol, regisseerde enkele afleveringen en was er ook nog als producent bij betrokken. De Amsterdammer is dan ook ‘opgelucht’ dat hij er nu zijn handen van af kan trekken.

“Met trots en blijdschap”, zegt Thijs tegenover BuzzE. “Het resultaat is beter geworden dan in m’n hoofd. Het is een zalig moment als het langzaam uit handen wordt genomen door heel veel andere mensen, zowel voor als achter de camera.”

Pilot

Opmerkelijk genoeg was Weemoedt in eerste instantie al bedoeld als serie. “Acht jaar geleden had ik een pilotaflevering geschreven”, vertelt Thijs. Deze werd niet direct opgepikt, al zag een uitgever er wel brood in. “In eerste instantie durfde ik helemaal geen boek te schrijven, maar gaande weg veranderde dat. Toen het boek er eenmaal was, kwam er interesse van RTL. Via een bijzondere omweg komt het verhaal nu alsnog op televisie. Dat is echt een onvoorspelbaar proces.”

Dat Thijs nu ook nog op bijna alle mogelijke fronten bij de serie is betrokken, maakt het voor hem extra speciaal. Toch is hij blij dat hij niet al het regiewerk hoefde te doen. Het is dat de acteur het verhaal kan dromen, anders was het hem waarschijnlijk te veel geworden. “Ik heb natuurlijk het verhaal bedacht en kende het daarom al goed. Anders had ik het denk ik niet aangedurfd.”

Kijkcijfers

Weemoedt, dat gaat over een talentmanager wiens wereld langzamerhand instort, is vanaf 22 september te zien via Videoland. In 2017 gaat RTL 5 de serie uitzenden. Voorlopig hoeft Thijs zich dan ook niet druk te maken om de kijkcijfers. “Pas in het voorjaar komt het echt op televisie. Voorlopig geen slapeloze nachten dus.”

Nagedacht over een eventueel vervolg heeft Thijs ook al. “Ik heb er een klassieke cliffhanger aangemaakt in de hoop op een tweede seizoen”, zegt hij. “Maar nu eerst maar genieten van het feit dat het werk er even op zit.”