Jimmy Kimmel: Maggie Smith moet Emmy ophalen

ANP Jimmy Kimmel: Maggie Smith moet Emmy ophalen

LOS ANGELES - Maggie Smith won zondagavond in Los Angeles de Emmy voor beste bijrolactrice in een dramaserie, maar het is de vraag of de Britse actrice het beeldje in handen krijgt. Presentator Jimmy Kimmel grapte dat ze de prijs zelf moet komen ophalen.

Door ANP - 19-9-2016, 4:34 (Update 19-9-2016, 4:34)

De 81-jarige Smith, die de prijs won voor haar rol in het Britse kostuumdrama Downton Abbey, kon niet aanwezig zijn bij de ceremonie. Maggie werd negen keer genomineerd voor een Emmy en won de prijs vier keer. Dit was de tweede keer dat ze won voor haar rol in Downton Abbey. De actrice was echter nooit aanwezig bij de ceremonie.

Voorafgaand aan de aankondiging dat ze weer had gewonnen verwees Kimmel al naar haar afwezigheid elk jaar, en grapte dat Emmy Awards voortaan alleen kunnen worden verzilverd door aanwezige acteurs.