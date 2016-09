'David Bowie maakte zelf eind aan zijn leven'

NEW YORK - David Bowie maakte mogelijk zelf een eind aan zijn leven. Dat betoogt popjournalist Lesley-Ann Jones in Mail on Sunday. Ze baseert zich op uitspraken van oud-BBC-presentator Andy Peebles en producer Simon Napier-Bell.

Door ANP - 18-9-2016, 14:20 (Update 18-9-2016, 14:20)

“David heeft zijn hele dood in scene gezet”, zegt Peebles volgens Jones. “Hij brengt twee singles kort achter elkaar uit. Daarna komt een van de belangrijkste albums uit zijn loopbaan uit”, somt Peebles op. “En dan overlijdt hij twee dagen later.” Voor de dj, die Bowie gedurende zijn loopbaan diverse malen heeft geïnterviewd, is het zonneklaar. “Ik weet niet wat jij denkt, maar ik vind dat er net te veel toevalligheden zijn”, vertelt hij aan Jones.

Peebles zegt dat er verschillende mensen zijn die hem over de zelfmoord van Bowie hebben verteld. Hij wil echter niet zeggen wie hem die informatie heeft toegespeeld.

Ook producer Simon Napier-Bell kende Bowie al jaren. Hij denkt ook dat de musicus een eind aan zijn leven heeft gemaakt. “Vergeet niet dat hij zich enkele dagen voor zijn dood heeft laten fotograferen”, zegt Napier-Bell. “Bowie zag er toen patent uit. Hij was keurig gekleed en had een brede lach op zijn gezicht. Dat is de manier waarop hij wilde dat wij hem zouden herinneren.” De producer en manager is ervan overtuigd dat Bowie zijn heengaan heeft geregisseerd. “Hij had altijd al de volledige controle over zijn image.”