ANP Rapper Boef weer op vrije voeten

BREDA - De 23-jarige rapper Boef is zaterdagmiddag weer op vrije voeten gesteld. Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw in Tilburg aangehouden omdat hij zich niet hield aan de aanwijzingen die justitie hem oplegde.

Door ANP - 17-9-2016, 16:25 (Update 17-9-2016, 17:06)

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Breda verklaarde dat de rapper weer naar huis is gestuurd met een dagvaarding voor overtreding van de gedragsaanwijzingen die justitie hem eerder oplegde. Die komen er globaal op neer dat Boef mensen niet moet opruien en agenten niet moet beledigen.

De woordvoerster van het OM wil om privacyredenen niet specificeren waar de rapper uit Alkmaar zich precies aan schuldig heeft gemaakt. "We hebben hem eerder, in aanwezigheid van zijn advocaat, al op het hart gedrukt zich aan de gedragsaanwijzingen te houden, maar nog geen 24 later laat hij zien zich daar niet aan te houden. Dan grijpen wij in.’’

Een video die Boef online had gezet leidde afgelopen week tot veel onrust in Tilburg. Hij was van plan om daar een ruzie uit te vechten met de rapper Para Soma.

Vanwege de ophef rond zijn persoon hebben zaaleigenaren, onder meer in Dordrecht, Eindhoven en Tilburg, optredens geannuleerd. Volgens het Dordtse poppodium Bibelot is de rapper daar zaterdag sowieso niet welkom, omdat hij zich na zijn vrijlating ,,wederom beledigend en bedreigend'' heeft uitgelaten in de richting van de politie.