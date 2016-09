782.000 kijkers voor Jochem Myjer-college

HILVERSUM - De eerste uitzending van het nieuwe seizoen van College Tour, waarin cabaretier Jochem Myjer te gast was, is vrijdagavond door 782.000 mensen bekeken. De komiek vertelde in de Leidse Schouwburg vol studenten uitgebreid over onder meer zijn herstel na de heftige operatie die hij in 2011 moest ondergaan.

Door ANP - 17-9-2016, 10:35 (Update 17-9-2016, 10:35)

Myjer sprak ook over zijn rol als Pietje Paniek in het Sinterklaasjournaal en de pietendiscussie. Hij gaf toe de roetveegpieten van de NTR een 'geniale oplossing' te vinden.

Presentator Twan Huys ontvangt de komende weken ook Netflix-bestuursvoorzitter Reed Hastings, de Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei, schrijver Geert Mak, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en balletdanseres Igone de Jongh in zijn tv-programma.