Reneé Soutendijk krijgt Belgische ereprijs

ANP Reneé Soutendijk krijgt Belgische ereprijs

OOSTENDE - De Nederlandse actrice Renée Soutendijk heeft vrijdagavond op het Filmfestival van Oostende een Lifetime Achievement Award gekregen. Zij heeft de prijs ontvangen voor haar grote en belangwekkende bijdrage aan de Nederlandstalige cultuur. Dat melden Belgische media.

Door ANP - 17-9-2016, 9:55 (Update 17-9-2016, 9:55)

Deze Ensor, zoals de prijs officieel heet, wordt ook wel de Vlaamse Oscar genoemd. Het beeldje gaat niet vaak naar buitenlanders. De enige andere Nederlanders die een oeuvre-Ensor in de kast hebben staan, zijn Willeke van Ammelrooy en Bassie & Adriaan.

De 59-jarige Soutendijk maakte haar filmdebuut op haar twintigste in Pastorale 1943 van Wim Verstappen en schitterde daarna in twee roemruchte films van Paul Verhoeven: Spetters (1980) en De Vierde Man (1983). Ook speelde zij in twee grote Nederlandse oorlogsfilms uit de jaren tachtig: Het meisje met het rode haar (over verzetsstrijdster Hannie Schaft) en De IJssalon van Dimitri Frenkel Frank. Die laatste rol leverde haar een Gouden Kalf op.

De Nederlandse actrice trok aandacht in het buitenland en speelde in de jaren negentig in veel Duitse en Amerikaanse producties. Ook hier werd zij vaak gevraagd voor verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Zo vertolkte Soutendijk onder meer Eva Braun en de vrouw van Simon Wiesenthal. Verder maakte zij in Hollywood de actiefilm Eve of Destruction. Soutendijk richtte zich de afgelopen jaren weer meer op televisie en theater in Nederland. Zo had zij hoofdrollen in De Meiden van de Wit en Moordvrouw. Op het toneel was de actrice onlangs te zien in de hitvoorstelling Borgen van het Noord Nederlands Toneel (NNT).