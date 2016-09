Claudia Cardinale ontvangt Grand Acting Award

ANP Claudia Cardinale ontvangt Grand Acting Award

VLISSINGEN - Claudia Cardinale (78) ontving vrijdagavond op het internationale film- en literatuurfestival Film by the Sea in Vlissingen de Grand Acting Award. De Italiaanse actrice kreeg de prijs, een ontwerp van Aat Veldhoen, voor haar gehele oeuvre.

Door ANP - 16-9-2016, 21:33 (Update 16-9-2016, 21:33)

Leo Hannewijk, directeur van Film by the Sea, roemt Cardinale om haar acteerwerk ''in een energieke stroom van films, zelfs 135 nu, met prachtige juweeltjes als 8½, Fitzcarraldo, Once Upon a Time in the West en Il Gattopardo." Claudia Cardinale werd op 17-jarige leeftijd ontdekt door Franco Cristaldi, met wie ze later zou trouwen. Ze speelde in vele tientallen Italiaanse films.

Na de uitreiking aan Cardinale werd de gerestaureerde versie van Once Upon a Time in the West vertoond. Cardinale, die in deze film van Sergio Leone de hoofdrol speelt, gaf daarbij een introductie.

De Grand Acting Award wordt uitgereikt aan filmmakers of acteurs die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de filmindustrie. Eerder ontvingen Morgan Freeman, Sir Ben Kingsley, Michael Nyqvist, Stanley Tucci en Jan Decleir de prijs.

Zondag is de laatste dag van Film by the Sea.