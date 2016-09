Nick Gordon schuldig aan dood Bobbi Kristina

ATLANTA - Nick Gordon wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van Bobbi Kristina Brown. Volgens Entertainment Tonight kwam de rechter tot die beslissing nadat duidelijk was geworden dat Gordon niet kwam opdagen voor een verhoor.

Door ANP - 16-9-2016, 19:25 (Update 16-9-2016, 19:25)

Rechter T. Jackson Bedford van de Fulton County Superior Court in Atlanta vond dat aanleiding genoeg om Gordon als schuldige te beschouwen. Bobbi Kristina werd immers bewusteloos in zijn huis aangetroffen. Dat gebeurde ruim anderhalf jaar geleden. Ze werd in coma gehouden maar overleed alsnog in juli 2015.

Tot nu toe heeft Gordon altijd iedere betrokkenheid ontkend. Ze werd in het bad gevonden en uit sectie bleek dat de dochter van Bobby Brown en Whitney Houston was overleden door drugsgebruik en verdrinking.

De familie van Bobbi Kristina is ervan overtuigd dat Gordon iets met haar dood te maken heeft. Ze beschuldigen hem van mishandeling. Ook zou hij geld van haar achterover hebben gedrukt. In mei diende vader Bobby Brown opnieuw een aanklacht in tegen Gordon nadat hij op televisie bij Dr. Phil uit de school had geklapt over Bobbi Kristina.