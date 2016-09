Pixies-gitarist Joey Santiago moet afkicken

NEW YORK - Gitarist Joey Santiago is opgenomen in een afkickkliniek waar hij zich laat behandelen voor zijn alcohol- en drugsverslaving. Joey Santiago zal er dertig dagen blijven, maakte zijn band Pixies vrijdag bekend.

Door ANP - 16-9-2016, 16:28 (Update 16-9-2016, 16:28)

''Dit is het beste besluit dat Joey kon nemen en we zijn trots dat hij deze stap zet'', zegt Pixies-drummer David Lovering in een verklaring. ''We vragen al onze fans om Joey te steunen tijdens zijn herstel."

Joey Santiago mist volgens volgens Rolling Stone enkele radio- en tv-optredens in New York en Los Angeles rond het album Head Carrier van de band. Dit album komt op 30 september uit. Daarna begint de band aan een tournee door Groot-Brittannië en het vasteland van Europa. Op 27 november staat de indierockband in de Heineken Music Hall in Amsterdam.