ANP Derde nummer 1-album op rij voor Ancora

AMSTELVEEN - De Volendamse groep Ancora is de nieuwe lijstaanvoerder in de Album Top 100. 'Door weer en wind' debuteert op de eerste plaats en volgt daarmee voorgangers 'Vrij als de wind' uit 2013 en 'Voorbij de horizon' uit 2015 die destijds eveneens de top bereikten.

Door ANP - 16-9-2016, 15:14 (Update 16-9-2016, 15:14)

Broederliefde maakt na veertien weken pas op de plaats. De Rotterdammers moeten niet alleen Ancora voor laten gaan, ook de nieuwe plaat van Nick Cave & the Bad Seeds werd afgelopen week meer verkocht en gestreamd. Bastille komt op plaats vier net te kort voor een top 3-notering.

Bij de eerste tien komt ook het album Live At The Hollywood Bowl van The Beatles uit 1977 binnen dankzij een geremasterde heruitgave. De vijfde nieuweling is de uit Chicago afkomstige rockband Wilco.

Album Top 10 week 38

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Ancora - Door weer en wind

2. (-) Nick Cave & the Bad Seeds - Skeleton Tree

3. (1) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

4. (-) Bastille - Wild World

5. (3) Rotterdam Airlines - Gate 16

6. (4) Drake - Views

7. (-) The Beatles - Live At The Hollywood Bowl

8. (2) Django Wagner - Emoties

9. (-) Wilco - Schmilco

10. (8) Glowinthedark & SFB - Lituatie