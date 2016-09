Jimmy Fallon bezorgt Trump ontploft kapsel

NEW YORK - Jimmy Fallons grootste wens is in vervulling gegaan. De talkshowhost wilde dolgraag eens het haar van Donald Trump in de war brengen en kreeg daarvoor tot zijn grote verrassing toestemming van de Republikeinse presidentskandidaat.

Door ANP - 16-9-2016, 10:03 (Update 16-9-2016, 10:03)

Trump was donderdag een van de gasten van Fallon in diens Tonight Show. De presentator kwam bijna schoorvoetend met zijn 'onpresidentiële' verzoek maar besefte dat dit zijn enige kans was nu hij en Trump 'allebei nog gewone burgers zijn'. Hoewel Trump nog een campagneafspraak in zijn agenda had staan liet hij Fallon zijn gang gaan. "Het antwoord is ja, ik hoop dat de mensen in New Hampshire waar ik binnen een uur moet zijn het zullen begrijpen", grapte hij vlak voordat Fallon door zijn lange blonde manen graaide.

Fallon liet zich dat geen tweede keer zeggen en ruïneerde binnen enkele seconden het zo zorgvuldig met haarlak in model gebrachte kapsel. Trump probeerde daarna zijn haar weer enigszins in de plooi te brengen, maar die poging bleek weinig succesvol.