Geert Mak en Khadija Arib in College Tour

HILVERSUM - Schrijver Geert Mak, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en balletdanseres Igone de Jongh zijn de laatste drie gasten die dit seizoen aanschuiven in College Tour. Dat heeft presentator Twan Huys vrijdag bekendgemaakt in het Radio 2-programma Ekdom in de Ochtend. De opnames vinden plaats in de eerste weken van oktober.

Door ANP - 16-9-2016, 8:50 (Update 16-9-2016, 8:50)

Mak voert momenteel de boekenlijst aan met De levens van Jan Six, het verhaal van een Amsterdamse patriciërsfamilie door vier eeuwen heen. Vorig jaar kreeg hij de Gouden Ganzenveer. Arib startte achttien jaar geleden als Tweede Kamerlid voor de PvdA. Sinds dit jaar is ze Kamervoorzitter. De Jongh viert dit jaar haar twintigjarig jubileum bij het Nationale Ballet. Ook is ze jurylid bij het RTL-televisieprogramma Dance Dance Dance.