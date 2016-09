Bob Fosko als zwerver in GTST

AMSTERDAM - Bob Fosko maakt maandag zijn soapdebuut in Goede tijden, slechte tijden. De zanger van De Raggende Mannen gaat de rol van zwerver Nico Versteeg spelen, een voormalig topman die aan lager wal is geraakt.

Door ANP - 16-9-2016, 8:24 (Update 16-9-2016, 8:24)

Fosko beseft dat velen de wenkbrauwen zullen fronsen bij het horen van zijn opvallende carrièreswitch. "Sommige mensen zullen inderdaad zeggen: Wat doet híj nou in een soap? Maar het is niet zo vreemd", zegt hij vrijdag in het AD.

"Ik speel mijn hele leven al kleine en middelgrote rollen. In musicals, maar ook in televisieseries en films. Van mainstream tot crossover en arthouse. En ik doe al jaren commercials, ik heb totaal geen last van imagovrees", vervolgt Fosko, die direct bekent GTST jarenlang te hebben gevolgd. "Ik beschouw het ook als een eer."

De zwerversrol is in eerst instantie voor vijf weken. De 60-jarige Fosko heeft echter hoop dat zijn verblijf in het fictieve Meerdijk langer zal duren. "Schrijven en opnemen liggen dicht bij elkaar. Er bestaat een kans dat de rol doorgaat."