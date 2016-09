Tim Douwsma was op slag verliefd

AMSTERDAM - Tim Douwsma was meteen verkocht toen hij zijn vriendin Jessie Jess Vuijck leerde kennen tijdens de Beau Monde Awards begin dit jaar. "Het klinkt heel romantisch, maar het is écht zo toen ik Jessie zag op het feest: ik dacht gelijk wat een mooi en leuk meisje. Het was gelukkig wederzijds", vertelt de verliefde Tim vrijdag in De Telegraaf. "De hele avond voelde het heel vertrouwd of we elkaar al jaren kenden."

De ontmoeting kwam echter op een slecht moment, want Tim had destijds nauwelijks tijd om een relatie op te bouwen. De zanger, presentator en acteur had het druk met zijn optredens, de opnames van zijn speelfilmdebuut en deed daar ook nog Nieuwe Tijden en The Next Boy/Girl Band bij.

"Dat was pittig en niet bevorderlijk om een relatie op te bouwen. Voor mij was het wel belangrijk dat we elkaar niet uit het oog zouden verliezen. Als er ergens een gaatje was, dan zochten we elkaar op", aldus Tim. "Het was dan fijn om bij elkaar te zijn."

Inmiddels heeft Tim meer tijd voor Jessie en zit het nog steeds goed tussen de twee. Afgelopen week nam hij haar mee naar de première van Bridget Jones's Baby. "We voelen dat het iets heel bijzonders is wat we samen hebben. Het allermooiste is dat Jessie puur is, daar houd ik van. Het is maar een woord, maar wel erg belangrijk. We kunnen ontzettend lachen met elkaar, het voelt goed. Deze liefde smaakt naar veel meer."