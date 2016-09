The Partysquad brengt verzamelalbum uit

AMSTERDAM - The Partysquad grijpt het tienjarig bestaan aan met de release van een verzamelalbum met daarop de grootste hits van het Amsterdamse dj-duo Ruben Fernhout en Jerry Leembruggen.

16-9-2016

Daarnaast heeft The Partysquad vrijdag meer namen van gastartiesten bekendgemaakt die volgende week tijdens het jubileumfeest in de Melkweg komen optreden. De line-up is inmiddels uitgebreid met Gers Pardoel, Brainpower, SpaceKees, Alvaro, DJ Punish en Yes-R.

Eerder werden gastoptredens van Ali B, Adje, Bokoesam, Cho, Darryl, Dio, Jayh, Michael Bryan, SBMG en Sjaak aangekondigd.

Het nieuwe verzamelalbum heet The Partysquad - 10 year anniversary en bevat vijftien tracks die over de afgelopen jaren zijn uitgebracht, zoals Wat wil je doen, Rampeneren, Drop Down en Ik ga hard. Met Major Lazer maakte The Partysquad MashUp the Dance, ook dat nummer staat op het verzamelalbum.