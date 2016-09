Madonna vergezelt zoon Rocco in Londen

LONDEN - Madonna vergezelt haar zoon Rocco deze week in Londen. Volgens People is het popicoon bezorgd over haar 16-jarige zoon, omdat zijn vader Guy Ritchie had besloten hem alleen thuis te laten terwijl de schoolvakantie net voorbij is.

Door ANP - 15-9-2016, 22:30 (Update 15-9-2016, 22:30)

Bronnen vertellen People dat Rocco's vader en stiefmoeder Jacqui Ainsley de koffers pakten voor een trip naar Los Angeles. Ze waren dus niet thuis toen Rocco begon aan zijn nieuwe schooljaar. Moeder Madonna besloot daarom naar Londen te vliegen om bij Rocco te zijn.

''De educatie van haar kinderen is heel belangrijk voor Madonna'', zegt de bron van People. ''Ze neemt scholing voor haar kinderen erg serieus." Madonna werd maandag al gezien op de luchthaven Heathrow en in de loop van de week op verschillende plekken in Londen. Op dinsdag bezocht ze Rocco's nieuwe school, waar ze een uur bleef en onder meer sprak met zijn leraren.

Dat Madonna haar zoon vergezelt in Londen past binnen de afspraken die ze onlangs met Guy Ritchie maakte over het ouderlijk gezag. Rocco woont sinds december bij Guy en weigerde daarna terug te keren naar zijn moeder in New York. Madonna spande daarom verschillende rechtszaken aan om af te dwingen dat ze Rocco weer onder haar hoede in New York kreeg. Onlangs begroeven zijn ouders de strijdbijl en besloten ze dat Rocco in Londen mag blijven wonen en dat Madonna regelmatig langs zal komen.