Sylvester Stallone werkt aan tv-comedy

ANP Sylvester Stallone werkt aan tv-comedy

NEW YORK - Sylvester Stallone ontwikkelt onder de naam Pizza Guy een comedyserie. De tv-serie is gebaseerd op het leven van Richie Palmer die twintig jaar geleden The Bronx in New York verliet en Mulberry Street Pizzeria opende in Beverly Hills.

Door ANP - 15-9-2016, 16:27 (Update 15-9-2016, 16:27)

Aan Page Six vertelt scenarist A.J. Benza over de plannen voor de tv-serie. ''Sly belde me op een dag. 'Richie's leven is waanzinnig', zei hij. 'Hij zit daar op een goudmijn met alle verhalen en karakters die bijeenkomen op die plek'. Beiden kenden we Richie, dus hebben we de hoofden bij elkaar gestoken."