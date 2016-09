LINDA. uitgedeeld in vrouwengevangenis

ANP LINDA. uitgedeeld in vrouwengevangenis

EVERTSOORD - De redactie van LINDA. heeft een presentje voor alle vrouwelijke gevangenen van Nederland. De dames krijgen het nieuwe nummer van het blad, dat ‘levenslang’ als thema heeft, toegestuurd.

Door ANP - 15-9-2016, 15:47 (Update 15-9-2016, 15:47)

Donderdagmiddag werden in het Limburgse Evertsoord een aantal LINDA.’s uitgedeeld in de vrouwengevangenis Ter Peel. Ook de tijdelijke bewoonsters van de twee andere vrouwengevangenissen van Nederland, in Zwolle en Nieuwersluis, krijgen het tijdschrift. In totaal gaan 566 exemplaren naar de gevangenissen.