Marlijn hoopt op film over Danni Lowinski

ANP Marlijn hoopt op film over Danni Lowinski

AMSTERDAM - Marlijn Weerdenburg hoopt nog één keer in de huid van Danni Lowinski te mogen kruipen. De actrice zou graag zien dat er een film komt over de rondborstige advocate. “Danni de film. Mochten er investeerders luisteren…”, grapte Marlijn donderdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op 100% NL.

Door ANP - 15-9-2016, 10:40 (Update 15-9-2016, 10:40)

“We gooien het nu in de lucht, wie weet.” Marlijn maakte woensdag bekend dat Danni Lowinski na vier seizoenen van de buis verdwijnt. “Het was echt mooi, het waren vier fantastische series. Ik ben blij dat ik het heb mogen doen.”

De hoofdrolspeelster krijgt veel reacties op het stoppen van de SBS-serie. “Die zijn zo zielig en zo lief, het is echt ongelooflijk en ook wel heel bijzonder. Het is nu klaar, afgesloten en ik vind het mooi dat mensen er zo veel om geven. Dat is echt te gek.”