ANP Rapper Boef weer vrij

TILBURG - De voor opruiing opgepakte vlogger en rapper Boef is donderdag vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. De 23-jarige rapper werd in de nacht van zondag op maandag in Rotterdam opgepakt nadat hij in een filmpje op internet had opgeroepen om naar Tilburg-Noord te komen om daar te gaan vechten.

Door ANP - 15-9-2016, 10:24 (Update 15-9-2016, 10:24)

Zijn doelwit was de Tilburgse rapper Para Soma en diens aanhang. Zo'n tweehonderd jongeren hadden zich inmiddels in Tilburg verzameld, de gealarmeerde politie wist met massale inzet een knokpartij te voorkomen.

Nader digitaal onderzoek heeft volgens het OM uitgewezen dat op dit moment niet langer sprake is van 'een voldoende mate van verdenking om tot een voorgeleiding over te kunnen gaan'. Omdat de in Parijs geboren rapper niet mee heeft gewerkt aan het onderzoek, kon die conclusie pas donderdag getrokken worden, meldt het OM.