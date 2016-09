Schouwburgdirecteuren eren Youp met prijs

AMSTERDAM - Cabaretier Youp van 't Hek heeft woensdagavond de VSCD Oeuvreprijs toegekend gekregen. Dat is de prijs voor een prominente Nederlandse podiumkunstenaar die een grote bijdrage aan de podiumkunsten heeft geleverd. De bekendmaking was in het tv-programma De Wereld Draait Door.

Door ANP - 14-9-2016, 20:16 (Update 14-9-2016, 20:16)

De prijs is van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Het bestuur overwoog onder meer dat het succes dat het cabaret sinds de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft gekend voor een belangrijk deel te danken is aan Van 't Hek. ,,Een succes dat ondanks alle crises, ook die in het theater, is gebleven.''

De VSCD Oeuvreprijs wordt onregelmatig toegekend. In het verleden ging hij naar Guus Hermus (1988), Alexandra Radius & Han Ebbelaar (1989), Peter Oosthoek (1993), Ton Lutz (1995), Dora van der Groen (1997), Jirí Kylián (2002), Rudi van Dantzig (2003), Hans Croiset (2004), Gustav Leonhardt (2006), Frans Brüggen (2007), Freek de Jonge (2008) en Joop van den Ende (2011).