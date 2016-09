Daugherty in Netflix-comedy Dear White People

ANP Daugherty in Netflix-comedy Dear White People

LOS ANGELES - De Amerikaanse filmmaker Justin Simien heeft acteur Brant Daugherty gecast voor een terugkerende rol in de Netflix-comedy Dear White People. De comedyserie is gebaseerd op de gelijknamige satirische film van Simien die vorig jaar in de Nederlandse bioscopen was te zien. Simien zal zelf meeschrijven aan de serie en een aantal afleveringen regisseren, meldt Deadline.

Door ANP - 14-9-2016, 17:36 (Update 14-9-2016, 17:36)

De komedie speelt zich af op de overwegend witte universiteit Ivy League, waar raciale spanningen vaak onder het tapijt worden geveegd. Brant Daugherty speelt de rol van Thane Lockwood, hij is een beetje de sufkop van het footballteam. Dear White People gaat in 2017 in première op Netflix. Eerder meldde Deadline al dat Nia Jervier en Wyatt Nass in de serie te zien zijn.

Brant Daugherty is bekend van zijn rol als Noel Kahn in de tienerserie Pretty Little Liars en speelde de rol van Patrick Clarke in de serie Armies Wives. In 2013 deed hij mee aan de Amerikaanse versie van Dancing with the Stars. In Fifty Shades Freed, het derde deel in de Fifty Shades-trilogie, speelt Daugherty de rol van bodyguard voor hoofdpersoon Anastasia Steele.