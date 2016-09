Omzet muziekstreaming stijgt verder

AMSTERDAM - Het gaat goed met de Nederlandse muziekindustrie. In het eerste halfjaar van 2016 is de totale omzet met 23,2 procent gestegen. Dat komt vooral door de enorme groei van streaming, meldt brancheorganisatie NVPI dinsdag.

Door ANP - 13-9-2016, 13:09 (Update 13-9-2016, 13:09)

Streaming leverde in het afgelopen halfjaar ruim 40 miljoen euro op. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 26,4 miljoen. Tegelijkertijd daalden de opbrengsten in downloads van 5,1 naar 4,5 miljoen euro. De fysieke markt doet het daarentegen nog steeds prima. Door de aanhoudende populariteit van vinyl steeg de omzet zelfs licht met 2,4 procent naar 27,8 miljoen euro.

Volgens de NVPI hebben topreleases van onder meer Adele, Justin Bieber, Coldplay, Beyoncé en David Bowie flink meegedragen aan de omzetwinst. Ook van Nederlandse bodem was er succes, bijvoorbeeld in de vorm van Lil' Kleine en Broederliefde die enorm populair zijn op de streamingplatforms.

De groei houdt de rest van het jaar aan, verwacht de NVPI. In het najaar staan veelbelovende releases van onder andere Kensington, Anouk, Green Day, Michael Bublé en Bruce Springsteen op het programma.