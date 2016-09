Astrid Kersseboom blijft NOS trouw

HILVERSUM - Astrid Kersseboom zal niet snel het voorbeeld van collega Rik van de Westelaken volgen en kiezen voor een ander tv-avontuur. De presentatrice heeft het nog prima naar haar zin bij het NOS Journaal en denkt dan ook nooit aan iets anders.

Door ANP - 13-9-2016, 12:14 (Update 13-9-2016, 12:14)

"Misschien komt dat nog. Maar ik moet zeggen dat het dossier koningshuis hartstikke leuk en afwisselend is, dus dat is een leuke extra bij mijn werk", zegt Astrid in Veronica Magazine. "Als je alleen maar Journaals doet, kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt: nu weet ik het wel. Wat dat betreft kan ik me de keuze van Rik van de Westelaken om naar SBS te gaan wel voorstellen."

Astrid is ook nooit gepolst voor een overstap. "Maar dat zal er ook mee te maken hebben dat ik helemaal niet uitstraal dat ik aan iets nieuws toe ben. Ik ben zeer tevreden met waar ik ben."