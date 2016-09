A$AP Rocky aangeklaagd door huisbaas

NEW YORK - Rapper A$AP Rocky heeft een aanklacht aan zijn broek hangen. Zijn huisbaas beschuldigt hem ervan dat hij een appartement in Manhattan heeft vernield. Hij eist nu een schadevergoeding van 250.000 dollar. Dat meldt Page Six op basis van rechtbankdocumenten.

13-9-2016

In de papieren staat dat de 27-jarige Rocky, wiens echte naam Rakim Mayers is, het huis in 'volledige staat van verval' heeft verlaten. Overal lagen stapels vuil, afval en puin. Ook zou Rocky de open haard hebben gesloopt en het balkon hebben bezoedeld met water uit de jacuzzi.

Rocky heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.