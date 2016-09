Anouk gaat door vanwege kinderen

AMSTERDAM - Anouk denkt nog lang niet aan het einde van haar carrière. De zangeres gaat voorlopig nog wel een tijdje door. "Ik zal wel moeten. Ik heb zes kinderen hier", zei Anouk dinsdagochtend in de radioshow van Mattie & Wietze op Qmusic. "Het is nog niet eens bespreekbaar om te stoppen."

Door ANP - 13-9-2016, 10:17 (Update 13-9-2016, 10:17)

Als de kinderen er niet zouden zijn geweest, had het waarschijnlijk wel anders gelopen. "Dan was ik al lang gestopt", vervolgt Anouk. "Dan had ik ergens op een eiland gezeten met een paar flessen wijn en had ik alleen maar in het zonnetje gezeten."

Anouk beviel in juni van dochter Jelizah. "Ze is nu bijna elf weken. Het gaat hartstikke goed. Ze is superlief en ze doet het fantastisch."